Garavaglia rispolvera Caputi | il fedelissimo di Tremonti che imbarazzò Vegas alla Consob

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) A volte ritornano. Fallito il tentativo di Alfio Marchini che avrebbe voluto affidargli l’economia della Capitale, sarà il leghista Massimore Gaetanoriportandolo a pieno titolo nella macchina dello Stato, secondo fonti parlamentari non smentite che vedono l’exdi Giuseppeai tempi dellain procinto di assumere la guida del gabinetto del ministro del Turismo. Ne è passata di acqua sotto i ponti e in pochi ricordano il clamore cheriuscì a suscitare sia in entrata che in uscita dCommissione dove ilanol’aveva chiamato strappandolo proprio al ministero dell’Economia del tributarista di Sondrio, dov’era alto funzionario e faceva parte della ...