Flash News del 18 Febbraio 2021 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Presidente del Consiglio è alla Camera dei Deputati, dove è in corso il dibattito genarle su programma del nuovo Governo. Draghi interverrà in replica intorno alle 18, il voto di fiducia è previsto in serata; La notte scorsa l'esecutivo ha superato con una larghissima maggioranza il test della fiducia al Senato: 262 i voti favorevoli, 40 i contrari, 2 gli astenuti; Tra i voti contrari pesano quelli di quindici Senatori "Grillini" che oggi sono stati tutti espulsi dal Movimento. Sanzione massima annunciata anche per i Senatori assenti senza motivo. Grillo ha ribadito "l'unità è la sola strada"; Sostegno convinto al nuovo Governo è arrivato, invece, da PD, LeU e Italia Viva. Hanno votato si anche Forza Italia e la Lega. Fratelli D'Italia conferma "faremo un'opposizione responsabile"; In risalita i nuovi casi di Covid-19, oltre 12.000 in 24 ore. Cala la pressione sia nei reparti ...

