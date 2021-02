Fiorentina-Spezia, Prandelli: “In campo con rabbia e consapevolezza. Dovremo lottare per non retrocedere” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Giornata di vigilia per la Fiorentina.Archiviato il ko contro la Sampdoria, la Fiorentina è pronta a tornare in campo per affrontare lo Spezia di Vincenzo Italiano. Una prova importante per la viola, chiamata a riscattarsi per conquistare importanti punti in chiave salvezza. Lo sa bene Cesare Prandelli che, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, si è soffermato sull'importanza della gara che andrà in scena tra poco più di 24 ore."La rabbia e la consapevolezza ci devono spingere a buttare in campo tutto questo per dimostrare chi siamo. La squadra ha dimostrato di avere spirito e idea di gioco. Faremo una grande prestazione, perché siamo obbligati a farlo contro una squadra che gioca il miglior calcio d'Italia. Ci sono delle ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 febbraio 2021) Giornata di vigilia per la.Archiviato il ko contro la Sampdoria, laè pronta a tornare inper affrontare lodi Vincenzo Italiano. Una prova importante per la viola, chiamata a riscattarsi per conquistare importanti punti in chiave salvezza. Lo sa bene Cesareche, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, si è soffermato sull'importanza della gara che andrà in scena tra poco più di 24 ore."Lae laci devono spingere a buttare intutto questo per dimostrare chi siamo. La squadra ha dimostrato di avere spirito e idea di gioco. Faremo una grande prestazione, perché siamo obbligati a farlo contro una squadra che gioca il miglior calcio d'Italia. Ci sono delle ...

