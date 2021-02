«Fate: The Winx Saga»: la seconda stagione si farà (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le illazioni hanno cominciato a circolare settimane fa. Fate: The Winx Saga avrebbe avuto una seconda stagione, conseguenza inevitabile del successo ottenuto. Ma Netflix, le buone speranze dei fan, le ha confermate solo giovedì, con un video annuncio su Youtube. «Immagino vogliano sapere che succederà adesso», ha detto la voce di una tra le Winx in un filmato breve, all’interno del quale non ha trovato spazio alcuna anticipazione. Solo, la promessa di una seconda stagione, in otto episodi di un’ora ciascuno. https://www.youtube.com/watch?v=9VmWp-7ytLM Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le illazioni hanno cominciato a circolare settimane fa. Fate: The Winx Saga avrebbe avuto una seconda stagione, conseguenza inevitabile del successo ottenuto. Ma Netflix, le buone speranze dei fan, le ha confermate solo giovedì, con un video annuncio su Youtube. «Immagino vogliano sapere che succederà adesso», ha detto la voce di una tra le Winx in un filmato breve, all’interno del quale non ha trovato spazio alcuna anticipazione. Solo, la promessa di una seconda stagione, in otto episodi di un’ora ciascuno. https://www.youtube.com/watch?v=9VmWp-7ytLM

