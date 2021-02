Demi Lovato, confessione sconvolgente: «Ho avuto un infarto e 3 ictus, avevo dai 5 ai 10 minuti» (Di giovedì 18 febbraio 2021) ictus e infarto dopo overdose: la notizia del malore di Demi Lovato era stata diffusa al momento dell’accaduto, all’incirca due anni fa. Era il 24 luglio 2018 quando la stampa riferiva di un’urgenza e di un trasporto frettoloso in ospedale dopo un’overdose. Ma oggi è la stessa cantante a far emergere particolari agghiaccianti su quanto passato in quel maledetto periodo. Leggi anche >> Chi è Isabella Aldovini: vita privata e carriera dell’attrice italiana Demi Lovato ictus e infarto dopo overdose: la confessione a due anni dall’inferno “Demi Lovato è stata trasportata in fretta in un ospedale Los Angeles dopo un’overdose. – riferivano così i media internazionali nel luglio 2018 – Le nostre fonti ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 febbraio 2021)dopo overdose: la notizia del malore diera stata diffusa al momento dell’accaduto, all’incirca due anni fa. Era il 24 luglio 2018 quando la stampa riferiva di un’urgenza e di un trasporto frettoloso in ospedale dopo un’overdose. Ma oggi è la stessa cantante a far emergere particolari agghiaccianti su quanto passato in quel maledetto periodo. Leggi anche >> Chi è Isabella Aldovini: vita privata e carriera dell’attrice italianadopo overdose: laa due anni dall’inferno “è stata trasportata in fretta in un ospedale Los Angeles dopo un’overdose. – riferivano così i media internazionali nel luglio 2018 – Le nostre fonti ...

