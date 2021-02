Covid, in Inghilterra casi in forte calo: lo studio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nelle ultime settimane in Inghilterra, dove dall’inizio di gennaio è in vigore il lockdown, si è registrato un forte calo dei contagi, scesi di circa due terzi e in particolare a Londra. E’ quanto emerge dal nono report ‘React-1’, uno studio sull’andamento della pandemia nel Paese realizzato dall’Imperial College di Londra. Secondo lo studio, basato sull’analisi di oltre 85mila tamponi, il livello di positività è calato dall’1,57% allo 0,51%, ovvero ogni 10mila persone 51 contraggono il virus. “Questi risultati incoraggianti mostrano che il lockdown sta riducendo drasticamente le infezioni. È rassicurante che la riduzione del numero di infezioni si sia verificata in tutte le fasce d’età e nella maggior parte delle zona del Paese”, ha affermato in una nota Paul Elliott, direttore del programma ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nelle ultime settimane in, dove dall’inizio di gennaio è in vigore il lockdown, si è registrato undei contagi, scesi di circa due terzi e in particolare a Londra. E’ quanto emerge dal nono report ‘React-1’, unosull’andamento della pandemia nel Paese realizzato dall’Imperial College di Londra. Secondo lo, basato sull’analisi di oltre 85mila tamponi, il livello di positività è calato dall’1,57% allo 0,51%, ovvero ogni 10mila persone 51 contraggono il virus. “Questi risultati incoraggianti mostrano che il lockdown sta riducendo drasticamente le infezioni. È rassicurante che la riduzione del numero di infezioni si sia verificata in tutte le fasce d’età e nella maggior parte delle zona del Paese”, ha affermato in una nota Paul Elliott, direttore del programma ...

