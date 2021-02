Come leggere i dati Covid: cresce l’incidenza ricoveri, terapie intensive e morti in Abruzzo e Molise (Di giovedì 18 febbraio 2021) cresce l’incidenza di ricoveri, terapie intensive e morti degli ultimi 7 giorni in Abruzzo e Molise rispetto ai dati della scorsa settimana. I ricoveri su 100mila abitanti aumentano anche in Lombardia, Umbria e Trentino Alto Adige, mentre le terapie intensive crescono anche in Basilicata, Marche, Toscana, Umbria e nella provincia autonoma di Bolzano. Ad evidenziarlo sono i grafici elaborati da TPI che mettono a confronto la situazione Regione per Regione. I grafici non partono dai dati assoluti – i numeri dei bollettini che vengono divulgati quotidianamente – ma da quelli relativi, calcolati sui 100mila abitanti, quindi emblematici, perché non influenzati dal numero ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021)didegli ultimi 7 giorni inrispetto aidella scorsa settimana. Isu 100mila abitanti aumentano anche in Lombardia, Umbria e Trentino Alto Adige, mentre lecrescono anche in Basilicata, Marche, Toscana, Umbria e nella provincia autonoma di Bolzano. Ad evidenziarlo sono i grafici elaborati da TPI che mettono a confronto la situazione Regione per Regione. I grafici non partono daiassoluti – i numeri dei bollettini che vengono divulgati quotidianamente – ma da quelli relativi, calcolati sui 100mila abitanti, quindi emblematici, perché non influenzati dal numero ...

Ultime Notizie dalla rete : Come leggere Tracollo turismo, alberghi a rischio collasso ... e non solo degli effetti della pandemia, che dobbiamo leggere i dati relativi alle performance ... Il Valdarno ne ha perse il 52% e il Casentino 'solo' il 44%, un dato che suona quasi come positivo. ...

I BardoMagno lanciano il loro nuovo singolo: La Cintura di Castità! ... senza pensieri o preoccupazioni? Come bardi imperiali, abbiamo scritto questa canzone per chi, nel ...anche voi le canzoni di BardoMagno e fateci sapere che cosa ne pensate! Continua a leggere

M5S Puglia, espulsa la senatrice Lezzi: “Mi candido al consiglio direttivo” Bari, 18/02/2021 – “Buongiorno. Ho appena letto il post del reggente perpetuo in cui comunica l’espulsione dal gruppo parlamentare dei 15 senatori, tra cui ci sono anche io, che ieri non hanno dato la ...

