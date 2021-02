Case vacanze | ecco le mete più ambite in Italia e all’estero

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNegli ultimi anni, nell’ambito del turismo, stanno intercettando sempre più successo le, per quello che riguarda il soggiorno. La scelta dei vacanzieri premia i tanti vantaggi che queste soluzioni offrono in termini di comfort, così come di autonomia in ogni momento della giornata: rispetto a qualsiasi struttura ricettiva, infatti, una casasicuramente non richiede di sottostare a vincoli legati a determinati orari da rispettare. Si tratta di una soluzione ormai ampiamente ricercata tanto inquanto, grazie al fatto che la varietà e la versatilità delle soluzioni permette di beneficiare di numerosi vantaggi tanto in città quanto in montagna o sul mare. Da Sorrento a Roma: le destinazioni più amate inTra le ...