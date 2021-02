Bayern | quarto caso di calciatore positivo al Covid

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 18 febbraio 2021) "Sta bene". È con questa precisazione che ilMonaco, in un brevissimo comunicato, ha annunciato la positività al19 del suo terzino destro 24enne Benjamin Pavard, messo in quarantena. Il nazionale francese salterà senza dubbio gli ottavi di finale di Champions League contro la Lazio martedì 23 febbraio a Roma. Il campione del mondo è ildi coronavirusper ilnelle ultime settimane: il centrocampista Javi Martinez (32) e Leon Goretzka (26) sono stati colpiti dal virus a fine gennaio, impedendogli di recarsi in Qatar per il Mondiale per Club ma hanno ripreso la formazione collettiva. Durante il torneo in Qatar è stato Thomas Müller (31) che, un giorno prima della finale, vinta dalcontro le Tigri di André-Pierre Gignac ...