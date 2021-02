Aldo Losito e Brujas | dal canale di Telegram a We Have A Dream

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella mia vita professionale ho sempre dato voce a chi non ce l’ha. Fin dai tempo delle prime radio libere, di Popster, Rockstar, Tutti Frutti, Resto del Carlino, poi in TV con Be Bop a Lula, Roxy Bar, Help, TIM Tour, Miti della Musica Volkswagen, Optima Red Alert, Fiat Music, Premiato Circo Volante del Barone Rosso, We… ho sempre creato opportunità per artisti e gruppi emergenti o, come li chiamo io, della nuova era. Così, quando ho aperto ilSir Red Ronnie su, ho deciso di creare un magazine virtuale, che ho chiamato ASCOLTAMI!, anche se ho accelerato i tempi di pubblicazione in vista delle dirette che farò da Casa Sanremo nella settimana del Festival, dove porterò alcuni di questi artisti selezionati ad esibirsi dal vivo. Nel magazine sui ...