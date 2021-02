Variante inglese in Abruzzo, ospedali sotto pressione: “Un ricovero all’ora, virus più aggressivo” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) . La Variante inglese del Covid-19 preoccupa l’Abruzzo, dove gli ospedali sono sotto pressione, in particolare quello di Pescara dove si registra circa un ricovero all’ora. Il direttore del Pronto soccorso Albani: “Momento più delicato dall’inizio della pandemia, ci aspettiamo un ulteriore peggioramento”. Continua in Abruzzo l’allarme per la circolazione della Variante inglese del Covid-19, a cui sarebbero collegati il 65% dei nuovi casi registrati nella sola città di Pescara. “È il ceppo dominante”, aveva dichiarato ieri Liborio Stuppia, direttore del laboratorio di Genetica molecolare dell’Università di Chieti, lanciando un appello alle istituzioni: “La Variante britannica è ora ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 17 febbraio 2021) . Ladel Covid-19 preoccupa l’, dove glisono, in particolare quello di Pescara dove si registra circa un. Il direttore del Pronto soccorso Albani: “Momento più delicato dall’inizio della pandemia, ci aspettiamo un ulteriore peggioramento”. Continua inl’allarme per la circolazione delladel Covid-19, a cui sarebbero collegati il 65% dei nuovi casi registrati nella sola città di Pescara. “È il ceppo dominante”, aveva dichiarato ieri Liborio Stuppia, direttore del laboratorio di Genetica molecolare dell’Università di Chieti, lanciando un appello alle istituzioni: “Labritannica è ora ...

ladyonorato : Questo allarmismo con gli appelli a “misure rafforzate” per fermare la “variante inglese” sono l’ennesima prova di… - fattoquotidiano : Variante inglese, il fisico Parisi: “Nel giro di poche settimane un migliaio di morti al giorno se non aumentiamo l… - agorarai : 'Premetto che il lockdown sarebbe stato necessario a Natale. La variante inglese in 15 giorni passa dal 10% al 60%… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: VARIANTI COVID In sole due settimane la diffusione della variante inglese è passata dal 6 al 22%. Ecco i numeri che p… - fattoquotidiano : VARIANTI COVID In sole due settimane la diffusione della variante inglese è passata dal 6 al 22%. Ecco i numeri ch… -