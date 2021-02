Trump licenzia Giuliani: “Non sarà più il mio avvocato, ma resta un amico” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Washington, 17 feb – Donald Trump scarica Rudolph Giuliani. L’ex sindaco di New York, infatti, non sarà più il suo avvocato. Trump “insoddisfatto” da Giuliani Trump avrebbe preso questa decisione perché, evidentemente, la gestione della controversia relativa ai brogli elettorali da parte di Giuliani non lo ha soddisfatto. L’ex sindaco di New York, avvocato personale dell’ex presidente degli Stati Uniti, non sarebbe stato in grado di sostenere e comprovare le tesi circa le elezioni truccato che, però, come sappiamo, in molteplici casi potevano offrire un certo fondamento. Giuliani resterà “amico e alleato” Trump ha reso noto che Giuliani resterà, nonostante tutto, un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Washington, 17 feb – Donaldscarica Rudolph. L’ex sindaco di New York, infatti, nonpiù il suo“insoddisfatto” daavrebbe preso questa decisione perché, evidentemente, la gestione della controversia relativa ai brogli elettorali da parte dinon lo ha soddisfatto. L’ex sindaco di New York,personale dell’ex presidente degli Stati Uniti, non sarebbe stato in grado di sostenere e comprovare le tesi circa le elezioni truccato che, però, come sappiamo, in molteplici casi potevano offrire un certo fondamento.resterà “e alleato”ha reso noto cheresterà, nonostante tutto, un ...

