Napoli, due partite di calcetto interrotte dalla polizia: sanzioni e strutture chiuse (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Due partite di calcetto, una a Miano e l’altra a Soccavo sono state interrotte ieri sera dagli agenti dell’ufficio Prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio. I poliziotti sono intervenuti in via Comunale Vecchia di Miano per una segnalazione di una partita di calcetto presso una struttura sportiva. Gli agenti hanno sanzionato il titolare e sette persone, tra i 19 e i 48 anni, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 disponendo, inoltre, la chiusura immediata della struttura. Nella stessa serata gli agenti sono intervenuti a Soccavo per un’altra partita che si stava disputando in un centro sportivo di via dello Sport. Un dipendente e 10 giovani, tra i 16 ed i 21 anni, sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Duedi, una a Miano e l’altra a Soccavo sono stateieri sera dagli agenti dell’ufficio Prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio. I poliziotti sono intervenuti in via Comunale Vecchia di Miano per una segnalazione di una partita dipresso una struttura sportiva. Gli agenti hanno sanzionato il titolare e sette persone, tra i 19 e i 48 anni, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 disponendo, inoltre, la chiusura immediata della struttura. Nella stessa serata gli agenti sono intervenuti a Soccavo per un’altra partita che si stava disputando in un centro sportivo di via dello Sport. Un dipendente e 10 giovani, tra i 16 ed i 21 anni, sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti ...

fattoquotidiano : Rissa tra minorenni a Formia: muore un 17enne. Altre due sul lungomare di Napoli, Confesercenti: “Clienti in fuga d… - ZZiliani : #NapoliJuve, fine primo tempo. C’erano due rigori per il Napoli (il primo non dato nonostante il controllo VAR), du… - ElenarussoTW : Dopo due anni vedo #napoli al San caffè vomero con biscotto personalizzato gruoss! - nicoematti : @idieforcalum 1)Milan 2) psg 3)Inter,Roma,atalanta,Napoli 4)neymar e mbappé 5)ne dico due: theo e il presidente kk 6) barella - monelloevoluto : RT @aslnapo1: Comunichiamo che è stata scoperta un’altra variante del virus, che si sviluppa principalmente tra i tifosi del Napoli, la cos… -