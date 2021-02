Incendio al piano terra di una palazzina, quattro persone intossicate dal fumo. Soccorsi anche due bambini (Di mercoledì 17 febbraio 2021) FERMO - Allarme per un Incendio al piano terra di un'abitazione a Santa Caterina, quartiere di Fermo. Sul posto vigili del fuoco e 118. Il fumo è salito al primo piano: soccorse quattro persone, fra ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 17 febbraio 2021) FERMO - Allarme per unaldi un'abitazione a Santa Caterina, quartiere di Fermo. Sul posto vigili del fuoco e 118. Ilè salito al primo: soccorse, fra ...

emergenzavvf : I #vigilidelfuoco sono intervenuti stanotte nell’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale (CT) per l’… - EstadoCrtico3 : RT @emergenzavvf: I #vigilidelfuoco sono intervenuti stanotte nell’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale (CT) per l’#incendio di… - Emergenza24 : RT @emergenzavvf: I #vigilidelfuoco sono intervenuti stanotte nell’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale (CT) per l’#incendio di… - smilypapiking : RT @SignorErnesto: The 'upper floor' paradox nasce per dare risposte ai dubbi come quelli di @AndreaRoventini Immaginate di essere ospiti… - AlessioPessott : RT @SignorErnesto: The 'upper floor' paradox nasce per dare risposte ai dubbi come quelli di @AndreaRoventini Immaginate di essere ospiti… -