Ginevra Lamborghini | la svolta dell’aragosta

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Essere un’aragosta, ma sentirsi un gambero. Volere andare avanti, ma camminare solo all’indietro. Affrontare infine l’oceano, e chiedersi: «È possibile che io, qui, sola, in mezzo al nulla e al buio, riesca a fare un passo in avanti?». Poi il sogno finisce. Ginevra Lamborghini apre gli occhi e, prima che il suo piede destro tocchi il pavimento, lei ha deciso: ci tatuerà sopra la chela di un gambero. In quel momento ha 18 anni, vive da sola in un appartamento di corso di Porta Ticinese, a Milano, e studia Scienze politiche. Ma sente che non è la sua strada, e l’inconscio che la viene a trovare quella notte parla chiaro: deve trovare il coraggio e iniziare la sua seconda vita da aragosta. È stato il giorno della svolta?, chiedo. Risponde, netta: «Assolutamente no, c’è stato solo il tatuaggio, bruttino. Ho appena chiesto un preventivo per farlo cancellare». Questa è Ginevra Lamborghini: sognatrice e cinica. Insicura e forte. Cantante dalla voce blues e consulente creativa nell’azienda di famiglia. Lei lo chiama il suo «dualismo», lo stesso che la fa vestire prima da casta operaia della Rivoluzione Culturale nel video di Scorzese, e da dark lady che rapisce l’uomo che l’ha delusa in quello del secondo singolo, Alibi, appena uscito.