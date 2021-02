Gemma chiede un bacio a Maurizio, ma lui lo dà a un'altra (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Maurizio è affascinato da Gemma , ma anche da Maria . È il nuovo triangolo nato a ' Uomini e Donne ' che vede come protagonista, ancora una volta, la dama torinese . Dopo aver accantonato la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 febbraio 2021)è affascinato da, ma anche da Maria . È il nuovo triangolo nato a ' Uomini e Donne ' che vede come protagonista, ancora una volta, la dama torinese . Dopo aver accantonato la ...

tuttopuntotv : E bacio fu... ?? Dopo l'esterna flop con #Gemma, #Maurizio bacia #Maria e lei chiede: 'Hai fatto la scelta?'… - theshark__tv : Gemma che bussa alla porta e chiede se disturba?? #uominiedonne - CrescenzoFilo : RT @LaRonnie_: Maria che non solo orchestra tutto questo per sbugiardare l’ennesimo arrampicatore sociale, ma chiede anche la collaborazion… - annakiara119 : RT @LaRonnie_: Maria che non solo orchestra tutto questo per sbugiardare l’ennesimo arrampicatore sociale, ma chiede anche la collaborazion… - dramaaloover : RT @EmmaTalotta16: MARIA CHIEDE ALLA REDAZIONE DI FAR FINGERE A GEMMA DI FLIRTARE EROTICAMENTE CON MAURIZIO???? STO MALISSIMO STO PIANGEN… -