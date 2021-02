Fonseca: “Non mi sono mai sentito a rischio esonero. Dzeko? Tutto risolto” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha concesso un’intervista al quotidiano portoghese O Jogo. Non ho mai sentito il mio posto in pericolo. Con Dzeko è ormai Tutto completamente risolto. Siamo terzi e molti ci davano inizialmente al sesto-settimo posto. Stiamo giocando bene, siamo motivati e l’obiettivo è di tornare in Champions, pur essendo consapevoli che in Serie A ci sono tante squadre molto forti. Il Braga? Ha un grande allenatore e gioca un calcio che mi piace molto. È una squadra offensiva a cui piace avere il possesso del pallone. Non ho dubbi e ho già avvertito tutti: sarà una sfida molto difficile. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Paulo, allenatore della Roma, ha concesso un’intervista al quotidiano portoghese O Jogo. Non ho maiil mio posto in pericolo. Conè ormaicompletamente. Siamo terzi e molti ci davano inizialmente al sesto-settimo posto. Stiamo giocando bene, siamo motivati e l’obiettivo è di tornare in Champions, pur essendo consapevoli che in Serie A citante squadre molto forti. Il Braga? Ha un grande allenatore e gioca un calcio che mi piace molto. È una squadra offensiva a cui piace avere il possesso del pallone. Non ho dubbi e ho già avvertito tutti: sarà una sfida molto difficile. L'articolo ilNapolista.

