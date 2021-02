Draghi: 'prima della fine del 2022 non si tornerà a dati economici pre-pandemia' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Le previsioni pubblicate la scorsa settimana dalla Commissione europea indicano che sebbene nel 2020 la recessione europea sia stata meno grave di quanto ci si aspettasse -e che quindi già fra poco più di un anno si dovrebbero recuperare i livelli di attività economica pre-pandemia– in Italia questo non accadrà prima della fine del 2022, in un contesto in cui, prima della pandemia, non avevamo ancora recuperato pienamente gli effetti delle crisi del 2008-09 e del 2011-13". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle sue dichiarazioni programmatiche al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Le previsioni pubblicate la scorsa settimana dalla Commissione europea indicano che sebbene nel 2020 la recessione europea sia stata meno grave di quanto ci si aspettasse -e che quindi già fra poco più di un anno si dovrebbero recuperare i livelli di attività economica pre-– in Italia questo non accadràdel, in un contesto in cui,, non avevamo ancora recuperato pienamente gli effetti delle crisi del 2008-09 e del 2011-13". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, nelle sue dichiarazioni programmatiche al Senato.

