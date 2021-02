Draghi ottiene la fiducia al Senato con 262 voti a favore: “Grazie per la stima ma va validata”. I Cinque Stelle si spaccano: 15 voti contrari. Dissidenti verso l’espulsione (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sale la tensione nel M5S, dopo le dimissioni del genovese Crucioli e i no al governo dei Dissidenti pentastellati Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sale la tensione nel M5S, dopo le dimissioni del genovese Crucioli e i no al governo deipentastellati

