Draghi al Parlamento: dal 2008 che non si vedeva qualcuno così influente (Di mercoledì 17 febbraio 2021) L'incarico di Draghi come presidente del Consiglio ha attirato le attenzioni del Parlamento: dal 2008 non c'era uno come lui. GettyImages mario DraghiL'Italia sono mesi che cercava una svolta dal punto di vista politico in seguito ad una crisi che prosegue ormai da tempo. La persona giusta per ripartire sembra quindi essere Mario Draghi, ex presidente della Bce, incaricato come Premier da Mattarella. Una figura particolare, che in Europa ha sicuramente un posto di rilievo visti i suoi trascorsi e che potrebbe consentire alla penisola di acquisire potere anche tra i banchi europei. Personalità del genere e di tale importanza non si aveva ormai da tempo, dal lontano 2008. Andiamo a scoprire di chi stiamo parlando. Cresce l'importanza al ...

