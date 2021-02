Ciampolillo da circo, arriva di nuovo in ritardo e poi attacca: “Salvini pagliaccio” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il senatore ex M5s Lello Ciampolillo non si smentisce. Anche in occasione delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Draghi, così come sul voto di fiducia al Conte bis, arriva a tempo abbondantemente scaduto, quando la presidente Elisabetta Casellati ha giù chiamato il voto sulla mozione. “Lei non era iscritto a parlare, arriva sempre all’ultimo momento. Va bene, parli in dissenso però ogni volta…”, dice la presidente Casellati invitandolo a pronunciare il suo intervento in dissenso. Ciampolillo prima replica a Salvini “un politico da strapazzo, un pagliaccio”, quindi annuncia, anche a causa della presenza di Salvini in maggioranza, “il suo voto contrario riservandosi di valutare i singoli provvedimenti per il bene dei cittadini e non dei partiti”. ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il senatore ex M5s Lellonon si smentisce. Anche in occasione delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Draghi, così come sul voto di fiducia al Conte bis,a tempo abbondantemente scaduto, quando la presidente Elisabetta Casellati ha giù chiamato il voto sulla mozione. “Lei non era iscritto a parlare,sempre all’ultimo momento. Va bene, parli in dissenso però ogni volta…”, dice la presidente Casellati invitandolo a pronunciare il suo intervento in dissenso.prima replica a“un politico da strapazzo, un”, quindi annuncia, anche a causa della presenza diin maggioranza, “il suo voto contrario riservandosi di valutare i singoli provvedimenti per il bene dei cittadini e non dei partiti”. ...

LucaB710 : #ciampolillo è un essere imbarazzante, peggio del circo - gold__rush__ : È arrivato Ciampolillo a votare no alla seconda chiama eh ma il Senato della Repubblica italiana non è un circo - Rosanna552 : #Ciampolillo IL RITORNO ?? chiude il circo di stasera. #Senato #poveroDraghi - dima995 : Ciampolillo in un circo starebbe benissimo. Farebbe anche ridere. Ma purtroppo è in #Senato - primulascarlat : #Rousseau ha votato tutto il circo e i Ciampolillo della politica. Mancano solo la donna barbuta e i nani da giardino -