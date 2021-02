Carpi-Sudtirol probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questo pomeriggio alle 17.30 allo stadio Cabassi, il Carpi ospita il Sudtirol nella gara valida per la 25a giornata del girone B di Serie C. Da un lato ci saranno i padroni di casa che proveranno a mettere fine alla serie negativa delle ultime ultime giornate. Dall’altro gli ospiti che proveranno a riconquistarsi la vetta della classifica. Il momento del Carpi Il Carpi si presenta alla sfida dodicesimo in classifica con 28 punti conquistati in 24 giornate disputate. In totale, sono arrivate 7 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte caratterizzate da 30 reti segnate e 42 subite. Nelle ultime 5 gare i biancorossi hanno ottenuto un successo, un pareggio e 3 sconfitte, tutte piuttosto pesanti per via dei parziali maturati. L’ultimo incontro è stato quello contro l’Arezzo, concluso con un rocambolesco 3-3. La squadra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Questo pomeriggio alle 17.30 allo stadio Cabassi, ilospita ilnella gara valida per la 25a giornata del girone B di Serie C. Da un lato ci saranno i padroni di casa che proveranno a mettere fine alla serie negativa delle ultime ultime giornate. Dall’altro gli ospiti che proveranno a riconquistarsi la vetta della classifica. Il momento delIlsi presenta alla sfida dodicesimo in classifica con 28 punti conquistati in 24 giornate disputate. In totale, sono arrivate 7 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte caratterizzate da 30 reti segnate e 42 subite. Nelle ultime 5 gare i biancorossi hanno ottenuto un successo, un pareggio e 3 sconfitte, tutte piuttosto pesanti per via dei parziali maturati. L’ultimo incontro è stato quello contro l’Arezzo, concluso con un rocambolesco 3-3. La squadra ...

