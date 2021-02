fattoquotidiano : L’Antitrust multa (di nuovo) Facebook: “Continua a utilizzare pratiche scorrette su utilizzo dei dati”. Sanzione da… - repubblica : Facebook, multa da 7 milioni dall'Antitrust: 'Pratica scorretta sui dati degli utenti' - TgLa7 : #Antitrust: multa 7 milioni a #Facebook per uso dati utenti - andytuit : 'L’Antitrust multa (di nuovo) #Facebook: “Continua a utilizzare #pratichescorrette su utilizzo dei dati”. Sanzione… - mattinodinapoli : Facebook, dall'Antitrust nuova multa da 7 milioni: «Continua a ingannare gli utenti sull'uso dei dati» -

Ultime Notizie dalla rete : Antitrust multa

Nel 2018, oltre a sanzionare Facebook per 5 milioni di euro, l'aveva quindi vietato l'ulteriore diffusione della pratica ingannevole e disposto la pubblicazione di una dichiarazione ...L'Autoritàha comminato una sanzione di 7 milioni di euro a Facebook Ireland Ltd. e Facebook Inc. per non aver ottemperato alle indicazioni di rimuovere la pratica scorretta sull'utilizzo dei dati ...ROMA - Nuova multa dell'Antitrust a Facebook. Stavolta l'Autorità ha sanzionato per 7 mln di euro Facebook Ireland Ltd. e la sua controllante Facebook Inc., per non aver attuato quanto prescritto nel ...L'Autorità Antitrust ha comminato una sanzione di 7 milioni di euro a Facebook Ireland Ltd. e Facebook Inc. per non aver ottemperato ...