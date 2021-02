Addio Claudio Sorrentino, se ne va con lui la voce dei divi di Hollywood (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Doppiatore, attore e conduttore televisivo, Claudio Sorrentino si è spento a Roma, all’età di 75 anni, stroncato dal Covid-19. Contagiato dal coronavirus, il direttore di doppiaggio era ricoverato presso una clinica della capitale. L’Addio di Sorrentino segna una perdita importante per il cinema: con lui se ne va anche la voce storica di celebri divi d’oltreoceano. Da Mel Gibson a John Travolta, fino a Bruce Willis e Sylvester Stallone: la lista degli attori doppiati vanta i nomi più illustri del panorama cinematografico. Leggi anche >> Cinema in lutto: morto Mike Henry, l’iconico Tarzan degli anni ’60 Claudio Sorrentino: esordi e carriera del doppiatore romano Nato a Roma il 18 luglio del 1945, Sorrentino vanta una lunghissima ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Doppiatore, attore e conduttore televisivo,si è spento a Roma, all’età di 75 anni, stroncato dal Covid-19. Contagiato dal coronavirus, il direttore di doppiaggio era ricoverato presso una clinica della capitale. L’disegna una perdita importante per il cinema: con lui se ne va anche lastorica di celebrid’oltreoceano. Da Mel Gibson a John Travolta, fino a Bruce Willis e Sylvester Stallone: la lista degli attori doppiati vanta i nomi più illustri del panorama cinematografico. Leggi anche >> Cinema in lutto: morto Mike Henry, l’iconico Tarzan degli anni ’60: esordi e carriera del doppiatore romano Nato a Roma il 18 luglio del 1945,vanta una lunghissima ...

