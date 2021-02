Wanda Nara | la dichiarazione hot a Icardi | ' L' amore? È fare il suo dolce preferito ed essere la migliore a letto' Lui reagisce così

OCardinal17 : RT @la_iovieno: @OCardinal17 Io ho sempre difeso Wanda Nara, gli attacchi sessisti miravano a distruggere l’immagine di Icardi, visto che c… - __Jarl : @matteo_milan91 @notrealsebaros Vabbè diciamo che comunque Wanda Nara è un personaggio mediaticamente ingombrante,… - la_iovieno : @OCardinal17 Io ho sempre difeso Wanda Nara, gli attacchi sessisti miravano a distruggere l’immagine di Icardi, vis… - OCardinal17 : Vi ricordate quando certa gente si preoccupava di cosa avrebbe creato Wanda nara nello spogliatoio del Napoli se fo… - Miles686 : Ma Wanda Nara ha twittato sul fatto che Icardi sta giocando contro il Barcellona mentre l'Inter sta a casa, o deve ancora farlo? #BarcaPsg -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Corriere dello Sport

Nella foto,posa accanto a un dolce fatto da lei per il marito, ma è con la didascalia che spiazza i fan. Andiamo con ordine. Leggi anche > In occasione di San Valentino, la procuratrice ...Biancheria di pizzo semi trasparente, décolleté strizzato e curve in mostra allo specchio. Con uno scatto che lascia poco all'immaginazione,saluta i follower dalla sua residenza parigina. Sì piace, è sicura di sé e del suo sex appeal e i fan restano ogni volta a bocca aperta davanti alle sue foto provocanti. 'La vie en rose', ...Biancheria di pizzo semi trasparente, décolleté strizzato e curve in mostra allo specchio. Con uno scatto che lascia poco ...La buonanotte super sexy di Wanda Nara in intimo rosa su Instagram. La moglie di Mauro Icardi infiamma i followers ...