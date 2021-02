Scuola, Giannelli: “Difficile pensare un rientro al 100 per cento in questo momento” (Di martedì 16 febbraio 2021) Antonello Giannelli a ‘Sky TG24’: “L’obiettivo è tornare in classe al 100 per cento. Ma in questo momento è Difficile”. ROMA – Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, ai microfoni di Sky TG24 è ritornato sulla situazione Scuola: “Sicuramente l’obiettivo è quello di tornare al 100% in classe il prima possibile. In questo momento la vedo molto Difficile anche per la variante inglese. Diciamo che dobbiamo lavorare a lungo termine. L’anno prossimo dovremmo avere tutta la popolazione scolastica in classe. Proprio per questo abbiamo avanzato una richiesta di accelerazione della campagna vaccinale“. “I dati oggettivi sull’efficacia della dad non ci sono” Il numero uno dei ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 febbraio 2021) Antonelloa ‘Sky TG24’: “L’obiettivo è tornare in classe al 100 per. Ma in”. ROMA – Antonello, presidente dell’Associazione nazionale presidi, ai microfoni di Sky TG24 è ritornato sulla situazione: “Sicuramente l’obiettivo è quello di tornare al 100% in classe il prima possibile. Inla vedo moltoanche per la variante inglese. Diciamo che dobbiamo lavorare a lungo termine. L’anno prossimo dovremmo avere tutta la popolazione scolastica in classe. Proprio perabbiamo avanzato una richiesta di accelerazione della campagna vaccinale“. “I dati oggettivi sull’efficacia della dad non ci sono” Il numero uno dei ...

