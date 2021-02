Roma, New Balance e il tweet da Curva Sud: tifosi pazzi (Di martedì 16 febbraio 2021) La New Balance è il nuovo sponsor tecnico dell' As Roma . Il club di proprietà dei Friedkin saluta la Nike e dalla stagione 2021 - 2022 vestirà New Balance ( leggi: Roma, addio Nike: ufficiale la New ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 febbraio 2021) La Newè il nuovo sponsor tecnico dell' As. Il club di proprietà dei Friedkin saluta la Nike e dalla stagione 2021 - 2022 vestirà New( leggi:, addio Nike: ufficiale la New ...

Fprime86 : RT @SkySport: Roma, New Balance nuovo sponsor tecnico: ufficiale l'accordo - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Roma, adesso è ufficiale: New Balance nuovo sponsor tecnico giallorosso dalla stagione 2021/22 - mffashion_com : New Balance è official partner di As Roma - Fprime86 : RT @DiMarzio: #SerieA, nuovo sponsor tecnico per la #Roma - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Roma, UFFICIALE: addio Nike, è #NewBalance il nuovo sponsor tecnico. I dettagli -