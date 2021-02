Ridurre l'impatto ambientale del packaging, l'impegno di H&M (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) - H&M utilizza unicamente sacchetti di carta certificata Fsc (Forest stewardship council). Come ulteriore passo, vuole disincentivare l'utilizzo di packaging e limitare il proprio impatto ambientale. Per questo motivo, a partire dal 18 febbraio, in tutti i punti vendita H&m in Italia, i sacchetti di carta saranno a pagamento al prezzo di 0,10 euro. I profitti saranno interamente devoluti a Wwf Italia a supporto del progetto Oasi, per la salvaguardia delle biodiversità e delle specie a rischio del nostro Paese. Le Oasi del Wwf rappresentano infatti un patrimonio naturale di oltre 100 aree protette lungo tutta la penisola, il più grande progetto sul campo del Wwf Italia e un modello di conservazione diretta della natura. Spiagge, boschi, foreste, macchia mediterranea, ancora intatti: oltre 30.000 ettari dove la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) - H&M utilizza unicamente sacchetti di carta certificata Fsc (Forest stewardship council). Come ulteriore passo, vuole disincentivare l'utilizzo die limitare il proprio. Per questo motivo, a partire dal 18 febbraio, in tutti i punti vendita H&m in Italia, i sacchetti di carta saranno a pagamento al prezzo di 0,10 euro. I profitti saranno interamente devoluti a Wwf Italia a supporto del progetto Oasi, per la salvaguardia delle biodiversità e delle specie a rischio del nostro Paese. Le Oasi del Wwf rappresentano infatti un patrimonio naturale di oltre 100 aree protette lungo tutta la penisola, il più grande progetto sul campo del Wwf Italia e un modello di conservazione diretta della natura. Spiagge, boschi, foreste, macchia mediterranea, ancora intatti: oltre 30.000 ettari dove la ...

Ultime Notizie dalla rete : Ridurre impatto Abi e banche tedesche: più flessibilità per ridurre impatto Covid

L'Abi e il Comitato dell'industria bancaria tedesca (German banking industry committee, Gbic) chiedono regole più flessibili per ridurre l'impatto economico della pandemia sull'economia europea. 'Rimodulare il percorso dell'Unione bancaria - dicono le due associazioni - rifocalizzare il percorso regolamentare verso la ...

Da Intesa SanPaolo 2,8 mln a Rigoni Asiago per sostenibilità

Noi abbiamo scelto la strada del biologico proprio per intraprendere un cammino di sviluppo sostenibile con l'obiettivo di ridurre l'impatto della produzione sull'ambiente, limitando il consumo di ...

Israele è un vero e proprio laboratorio a cielo aperto in cui verificare gli effetti della vaccinazione sulla diffusione del Covid-19. E i risultati risultano essere davvero confortanti. Il farmaco ri ...

