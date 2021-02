Manuela Arcuri | l’attrice svela la verità sul ménage à trois con Berlusconi | “Mai detto queste cose”

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ospite al programma di Peter Gomez, La Confessione,passa in rassegna alcuni uomini della sua vita, da Gigi Proietti a Fabrizio Corona, fino a Silvio. Accompagnata dal conduttore in questo percorso tra i volti più noti del panorama televisivo e politico italiano, lachiarisce dei lati bui del suo rapporto con l’ex premier. Le intercettazioni telefoniche Gli ultimi minuti della confessione disono dedicati a delle intercettazioni del gennaio 2009, rese pubbliche solo nel 2011, con oggetto un presunto: i vertici del triangolo sarebbero stati proprioe laha smentito le parole emerse dalle intercettazioni e ...

BCadoria : @skipper_66 sono nell'intergruppo con Soros, Gruppo Bilderberg e Arcuri. Manuela... - Matolas : Interpretazione di Cazzullo nella lettura della lettera, voto: Manuela Arcuri. #LaCaserma - LorePelle1927 : @Maddale22945581 @thehsama Io sapevo a Manuela Arcuri, ma non sono sicura! Ricordo una cosa del genere ??????? - VizTheWiz2 : io vorrei sostenere Arcuri ... Manuela Arcuri se po fa ? - cestlaviemacher : Comunque io ancora ferma alla cattiveria del post di Adua contro Manuela Arcuri ?????? #dmvip -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Arcuri

... amante infantile ed enigmatica insieme, nell'epocale Metti, una sera a cena ('69) di Peppino Patroni Griffi: la giunonicaarriverà a truccarsi come lei in una sequenza dell'ultima ...All'incontro sono presenti l'assessore alla Sanità,Lanzarin e il direttore generale della ... Acquisto vaccini: lettera del Veneto ad'Abbiamo ricevuto offerte contrattuali tramite ...Ospite al programma di Peter Gomez, La Confessione, Manuela Arcuri passa in rassegna alcuni uomini della sua vita, da Gigi Proietti a Fabrizio Corona, fino a Silvio Berlusconi. Accompagnata dal condut ...Simone Montedoro è un attore molto apprezzato soprattutto per quanto riguarda le fiction televisive . Nato a Roma il 28 luglio 1973 (sotto ...