Incidente domestico per Federica Panicucci | come sta | “Ho avuto giorni migliori”

Leggi su solonotizie24

(Di martedì 16 febbraio 2021) La conduttricesi è presentata nello studio di Mattino 5 con delle evidenti fasciature alle mani. Ecco cosa è successo.perè una delle conduttrici più amate dal grande pubblico televisivo. Da anni al timone di Mattino 5,nel suo programma affronta delicati temi di attualità. Stamane la conduttrice ha stupito i telespettatori mostrandosi in video con delle evidenti fasciature ad entrambe le mani. L’ospite in studio Raffaello Tonon , pur evidenziato l’eleganza della conduttrice, non ha potuto fare a meno di chiedere a cosa fossero dovute tali fasciature.non ha potuto fare altro che spiegare l’accaduto, anche per tranquillizzare il ...