Il paradiso delle signore 5 anticipazioni | arriva GLORIA Lara Komar | ecco chi è

(Di martedì 16 febbraio 2021) Aria di novità a Ile chi segue di frequente il nostro sito non dovrebbe meravigliarsene molto: è già da diverso tempo che, prima “tra le righe” e poi in modo più chiaro, vi stiamo anticipando novità nel cast della fiction daily di Rai 1. Proprio di recente vi abbiamo segnalato che con le puntate di marzo arriveranno dei nuovi personaggi, ma nello specifico le prime avvisaglie le avremo già negli ultimissimi giorni di questo mese. Occhio alla questione della capocommessa, che – come avrete già capito – non si è risolta affatto. Dopo la partenza di Clelia Calligaris (Enrica Pintore), il posto è rimasto vacante e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ha affidato l’incarico almeno per ora a Dora (Mariavittoria Cozzella); quest’ultima però è visibilmente affaticata dalla sua nuova mansione, per cui si sente peraltro ...