Il dibattito sui set tossici coinvolge anche Grey’s Anatomy: “Non era un ambiente sano” (Di martedì 16 febbraio 2021) Il dibattito sui set tossici impregnati di violenza verbale e abusi di potere sembra non escludere alcuna realtà televisiva, nemmeno quella di Grey’s Anatomy che pure è sempre apparsa dall’esterno una serie inclusiva e innovativa che aveva nelle differenze (etniche e culturali in primis) la sua ricchezza. E ciò nonostante le molte controversie che hanno circondato Grey’s Anatomy nel corso degli anni, tra cui gli episodi di omofobia di Isaiah Washington, i conflitti di Katherine Heigl con gli sceneggiatori che portarono al ritiro delle sue nomination agli Emmy e l’improvvisa morte del personaggio di Dempsey nella stagione 11 circondata dai rumors su una presunta relazione impropria dell’attore sul set. Episodi che non hanno minato l’immagine di Grey’s ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Ilsui setimpregnati di violenza verbale e abusi di potere sembra non escludere alcuna realtà televisiva, nemmeno quella diche pure è sempre apparsa dall’esterno una serie inclusiva e innovativa che aveva nelle differenze (etniche e culturali in primis) la sua ricchezza. E ciò nonostante le molte controversie che hanno circondatonel corso degli anni, tra cui gli episodi di omofobia di Isaiah Washington, i conflitti di Katherine Heigl con gli sceneggiatori che portarono al ritiro delle sue nomination agli Emmy e l’improvvisa morte del personaggio di Dempsey nella stagione 11 circondata dai rumors su una presunta relazione impropria dell’attore sul set. Episodi che non hanno minato l’immagine di...

