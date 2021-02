Effetto Draghi sui mercati: domanda per Btp sindacati già oltre 134 miliardi (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 febbraio 2021 - Prosegue l'onda lunga dell 'Effetto Draghi sui mercati. Il nuovo governo, presieduto dall'ex presidente della Bce, che domani chiederà la fiducia in Parlamento suscita l'... Leggi su ilgiorno (Di martedì 16 febbraio 2021) Milano, 16 febbraio 2021 - Prosegue l'onda lunga dell 'sui. Il nuovo governo, presieduto dall'ex presidente della Bce, che domani chiederà la fiducia in Parlamento suscita l'...

pietroraffa : La scelta di #Draghi di non far uscire nomi di possibili Ministri spiazza molti addetti ai lavori. È finita l'era d… - matteorenzi : Draghi non ha ancora giurato ma già le aziende in borsa valgono il 10% in più rispetto a una settimana fa e presto… - welikeduel : Effetto Toninelli vs Effetto Draghi #propagandalive @makkox - LaPrimaManina : @TerzoliAdele Effetto Draghi - JaciniGiovanni : Finito l'effetto Draghi.... si ricominciano a scatenare gli esperti di varianti di virus con laurea su FB e special… -