Dove vedere la partita tra Parma e Udinese in TV e streaming

Tutto pronto per Parma – Udinese, partita valida per la 23 giornata di Serie A 2020-2021. Di seguito trovate le informazioni più importanti per vedere il match in streaming e quale piattaforma tra Sky o DAZN detiene i diritti di visione in esclusiva.

Dove vedere Parma Udinese: Sky o DAZN?

La gara Parma Udinese del giorno 21 Febbraio sarà trasmessa su DAZN. Il calcio d'inizio dell'incontro è fissato per le ore 12:30.

Dove vedere Parma Udinese in TV

Da quest'anno DAZN è disponibile anche sul satellite (canale numero 209) per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento Sky-DAZN con Sky Q, My Sky HD e Sky HD al prezzo di 9,99 euro ...

