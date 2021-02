Daydreamer anticipazioni 17 febbraio | Sanem in crisi creativa

tuttotv_info : ??? ANTEPRIMA ??? #Daydreamer - Le prime anticipazioni della prossima settimana (22-26 febbraio) >… - can_argentina : RT @redazionetvsoap: #CanYaman e Suor Angela cos'hanno in comune? Pare che lo scopriremo presto... #CheDioCiAiuti #CheDioCiAiuti6 #Anticipa… - CarmenC23097224 : RT @redazionetvsoap: #CanYaman e Suor Angela cos'hanno in comune? Pare che lo scopriremo presto... #CheDioCiAiuti #CheDioCiAiuti6 #Anticipa… - tuttotv_info : Daydreamer – Le ali del sogno, le trame dal 22 al 26 febbraio 2021 Daydreamer – Le ali del sogno, le trame dal 22 a… - Miriam91757957 : RT @redazionetvsoap: #CanYaman e Suor Angela cos'hanno in comune? Pare che lo scopriremo presto... #CheDioCiAiuti #CheDioCiAiuti6 #Anticipa… -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

Dopo l'acceso confronto tra Can e Yigit, Sanem è sempre più in crisi e non riesce più a trovare la giusta tranquillità per scrivere il suo romanzo.Ledi: trame di questa settimana Cosa accadrà nelle puntate diquesta settimana? La tensione fra Can e Yigit è alle stelle . Il bel fotografo è geloso di Sanem ...Dopo l'acceso confronto tra Can e Yigit, Sanem è sempre più in crisi e non riesce più a trovare la giusta tranquillità per scrivere il suo romanzo.Continuano le avventure di Daydreamer, nella puntata di oggi vedremo che Can e Yigit sfioreranno la rissa durante il ricevimento di matrimonio di Leyla ed ...