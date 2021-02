Covid Germania, 3.865 casi e 528 morti in 24 ore (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) – Diminuisce la diffusione del coronavirus in Germania, dove nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 3.865 nuovi contagi. Lo riporta il Robert Koch Institute (Rki), l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento del contagio nel Paese, che ha aggiornato a 2.342.843 il totale dei casi positivi dallo scoppio della pandemia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) – Diminuisce la diffusione del coronavirus in, dove nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 3.865 nuovi contagi. Lo riporta il Robert Koch Institute (Rki), l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento del contagio nel Paese, che ha aggiornato a 2.342.843 il totale deipositivi dallo scoppio della pandemia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

RaiTre : 'Continuare a convivere col virus ci porterà ad uno stress continuo che lascia sia la salute sia l'economia in cond… - Tele_Nicosia : Covid Germania, 3.865 casi e 528 morti in 24 ore - enrico19312638 : In Danimarca,Germania,Austria TUTTO chiuso x covid e tutti accettano i provvedimenti! In Italia il problema sono le… - Etruria72 : RT @fisco24_info: Covid Germania, 3.865 casi e 528 morti in 24 ore: Diminuisce la diffusione del coronavirus nel Paese - condorbox : Covid Germania, 3.865 casi e 528 morti in 24 ore #news -