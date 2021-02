Covid | Fontana | ' spero che Bertolaso resti in Lombardia' 2

(Di martedì 16 febbraio 2021) (Adnkronos) - Lacontinua, tra l'altro, con il pianoper organizzare la campagna vaccinale. "Noi ci teniamo ben stretti il nostro piano e andiamo avanti con questo, ci dispiace del misunderstanding con il Cts", aggiunge, spiegando quanto accaduto qualche giorno fa, quando il Governo ha 'fermato' la valutazione del piano lombardo. "Il Governo ha ritenuto di non far fare una valutazione da parte del Cts, ma noi avevamo mandato il nostro piano perché c'era stato richiesto. L'abbiamo mandato perché potesse essere utilizzato in altre realtà, ma il piano non interessava. Non abbiamo ambizione e velleità di trasferire il nostro piano a livello nazionale, lo abbiamo inviato perché ci è stato chiesto", chiarisce.

...l'emergenza? "Non lo consiglio a Mario Draghi perché me lo voglio tenere ben stretto in Lombardia. Spero che Bertolaso rimanga qui, visto che è una persona insostituibile". Così Attilio,...L'itinerario prosegue con la straordinaria opera di LucioVia Crucis del 1947, composta da ... Le visite libere alle citate opere si svolgeranno nel rispetto delle normative anti- 19.Arcuri resta ma è probabile che gli venga tolto qualche dossier. Quanto a Ricciardi, Speranza gli ha chiesto di attenersi al suo incarico di consigliere per i rapporti con le organizzazioni internazio ...Il governatore lombardo: spero che rimanga in Lombardia. Per l'ex numero uno della Protezione Civile ipotesi incarico a Roma, al fianco del nuovo governo ...