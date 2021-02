Con Draghi torna in auge un antico sogno delle classi dominanti | il presidenzialismo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 febbraio 2021) Fu, com’è noto, Aristotele a definire l’uomo un “animale politico”. La politica in effetti fa parte della più intima natura degli esseri umani e ogni tentativo di cancellare tale caratteristica imprescindibile è destinato al fallimento. Ne abbiamo avuto una conferma di recente in Italia colla presentazione dei ministri del governo, laddove un assemblaggio di personalità direttamente espressione di partiti, nonostante tutto fra di loro ancora profondamente diversi, si è accompagnata alla presenza di “tecnici”, tutti di grande competenza, ma fautori e promotori a loro volta di determinate visioni politiche che sarebbe del tutto mistificatorio e fuorviante voler presentare come neutrali o al di sopraparti. Le parti, dal canto loro, continuano a esistere e anzi si accentuano le divisioni di natura sociale ed economica, come dimostrato dal ...