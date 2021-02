Ciclismo | Lefevere sul rientro di Fabio Jakobsen | “Vogliamo fargli fare un ritiro per un altro mese | non ha allenamenti nelle gambe”

Leggi su oasport

(Di martedì 16 febbraio 2021) L’incubo dell’estate scorsa è stato ormai superato. La caduta in volata al Giro di Polonia è alle spalle, anche se ovviamente le conseguenze resteranno inevitabilmente sul suo corpo.è pronto a ripartire: l’obiettivo è quello di rientrare appena possibile alle corse. L’olandese della Deceuninck Quick-Step è stato addirittura inserito dal suo team nella startlist provvisoria del GP Jean-Pierre Monseré, corsa in programma in Belgio il prossimo 7 marzo, ma difficilmente sarà in gara. A spiegarne le motivazioni in un’intervista a Wielerlifts è Patrick: “È troppo presto. Ha appena avuto un’altra operazione. I punti non saranno tolti prima del 25 febbraio e quindi il 7 marzo arriva davvero troppo presto. Inoltre, non ha abbastanza. L’intenzione ...