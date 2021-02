Basta smart working per Brunetta, è un imbroglio: rettifica e la capacità di chiedere scusa (Di martedì 16 febbraio 2021) Da alcune ore sta circolando la storia di Brunetta che avrebbe detto Basta allo smart working, ritenendolo un imbroglio. Un’intervista che ha richiesto immediata rettifica da parte di alcune testate, che hanno ripreso dichiarazioni sì autentiche del nuovo ministro su un argomento delicato (da noi trattato in passato a proposito dei vari DPCM), ma del tutto fuori contesto. Una di quelle situazioni dove non conta il colore politico di un personaggio noto, in quanto le scuse e le correzioni sono doverose. Ci sono dunque un paio di elementi da considerare. Brunetta e la questione “Basta smart working”: rettifica sull’imbroglio Un chiarimento doveroso, quello che qualcuno sta rendendo ... Leggi su bufale (Di martedì 16 febbraio 2021) Da alcune ore sta circolando la storia diche avrebbe dettoallo, ritenendolo un. Un’intervista che ha richiesto immediatada parte di alcune testate, che hanno ripreso dichiarazioni sì autentiche del nuovo ministro su un argomento delicato (da noi trattato in passato a proposito dei vari DPCM), ma del tutto fuori contesto. Una di quelle situazioni dove non conta il colore politico di un personaggio noto, in quanto le scuse e le correzioni sono doverose. Ci sono dunque un paio di elementi da considerare.e la questione “”:sull’Un chiarimento doveroso, quello che qualcuno sta rendendo ...

