Automotive - IHS | La crisi dei chip durerà a lungo | in tre mesi prodotte oltre 600 mila auto in meno

(Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo l'emergenza del coronavirus, il settoremobilistico si trova ad affrontare una nuova minaccia che sta mettendo a dura prova la ripresa: è la cosiddetta "dei", la crescente carenza di forniture elettroniche che sta già rallentando la produzione e spingendo le aziende del comparto a chiudere i cancelli delle fabbriche. Le previsioni sono allarmanti: i ricercatori della IHS Market hanno, per esempio, stimato un calo produttivo di672per l'impatto della mancanza di semiconduttori solo nel primo trimestre, mentre l'azienda di consulenza Alix Partners ha quantificato in60 miliardi di dollari la perdita di ricavi subiti dai costruttori nell'intero 2021. La durata della. In ogni caso, la carenza di ...

Quattroruote

SecondoMarkit nel primo trimestre del 2021 verranno prodotti 672mila veicoli in meno. E la ...- non sorprende - anche dalla Germania che soffre particolarmente la carenza perché l'è ......rappresentanti del mondo dell'e dell'elettronica hanno organizzato un incontro virtuale per trovare delle soluzioni per uscire della crisi dei chip, che secondo gli analisti della...La società di ricerca analizza l'impatto della carenza di semiconduttori e lancia l'allarme. Si rischiano perdite miliardarie ...La carenza di semiconduttori sta costringendo sempre più costruttori a fermare le linee produttive. Alcune Case, come GM, hanno anche iniziato a parcheggiare nei piazzali delle auto assemblate parzial ...