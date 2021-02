Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2021 ore 15:30 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2021 ORE 15:20 ERICA TERENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. TRAFFICO SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E LUNGO LE PRINCIPALI STRADE EDE AUTOSTRADE REGIONALI. SULLA FLAMINIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CAPPUCCINI DI RIANO VERSO CASTELNUOVO DI PORTO. CI SPOSTIAMO A SUD SULLA COLOMBO, FILE VERSO IL RACCORDO TRA VIA DI ACILIA E MALAFEDE. IN CHIUSURA VI INFORMIAMO CHE È ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDE Lazio GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio: VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI Roma. I BENEFICIARI POTRANNO RECARSI AL LAVORO UTILIZZANDO UN VOUCHER TAXI PER UN MASSIMO DI DUE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 febbraio 2021)DEL 15 FEBBRAIOORE 15:20 ERICA TERENZI BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO SOSTANZIALMENTE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E LUNGO LE PRINCIPALI STRADE EDE AUTOSTRADE REGIONALI. SULLA FLAMINIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI CAPPUCCINI DI RIANO VERSO CASTELNUOVO DI PORTO. CI SPOSTIAMO A SUD SULLA COLOMBO, FILE VERSO IL RACCORDO TRA VIA DI ACILIA E MALAFEDE. IN CHIUSURA VI INFORMIAMO CHE È ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA: VOUCHER TAXI GRATUITI PER DOCENTI E PERSONALE ATA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PUBBLICI DI. I BENEFICIARI POTRANNO RECARSI AL LAVORO UTILIZZANDO UN VOUCHER TAXI PER UN MASSIMO DI DUE ...

alle due zone più centrali, quelle dove ogni tanto un operaio attivo (uno) si vede: in corso Roma ... persa, per unire la zona mare con la zona nord della cittadina, per dare respiro alla viabilità e ...

