Serie C, i Promossi & Bocciati della 24a giornata (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dalla slavina di emozioni del girone B passando per il sorpasso del Como sul Renate nel girone A. Tanto da analizzare nella disputa del turno 24 di Lega Pro, noi come al solito vi affidiamo alla nostra selezione dei Promossi & Bocciati di Serie C. Serie C girone A: la Potemkin della Pro Patria Promossi- Difesa della Pro Patria Termina a reti immacolate il big match del girone settentrionale di Serie C. Pro Patria e Renate si dividono la posta in palio in una gara senza troppi spunti di spettacolarità ma condita da evoluzioni tattiche che hanno giovato alla qualità dei 90?. Dal campo, però, i brianzoli di Galuppini & co. escono disillusi dall’aver perso la testa della classifica ai danni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dalla slavina di emozioni del girone B passando per il sorpasso del Como sul Renate nel girone A. Tanto da analizzare nella disputa del turno 24 di Lega Pro, noi come al solito vi affidiamo alla nostra selezione deidiC.C girone A: la PotemkinPro Patria- DifesaPro Patria Termina a reti immacolate il big match del girone settentrionale diC. Pro Patria e Renate si dividono la posta in palio in una gara senza troppi spunti di spettacolarità ma condita da evoluzioni tattiche che hanno giovato alla qualità dei 90?. Dal campo, però, i brianzoli di Galuppini; co. escono disillusi dall’aver perso la testaclassifica ai danni ...

