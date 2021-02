Serial killer ha confessato di aver violentato e ucciso 12 ragazze Ma per la polizia gli omicidi sono più di 30

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Avrebbe32nell’arco di 20 anni, aiutato da sua moglie. Michel Fourniret, 78 anni, ha giàdi12 persone, per lo più bambini e giovani donne, tra il 1987 e il 2003. Secondo quanto ripotato anche dal Daily Star Online, ilsarebbe stato aiutato nel mettere in atto la barbarie dalla sua terza moglie, Monique Olivier. La donna gli scrisse mentre era in prigione, negli anni ’80, promettendogli di aiutarlo a trovare vergini da uccidere. Fourniret, che ha ammesso l’anno scorso di essere coinvolto nella scomparsa della bambina di nove anni Estelle Mouzin, hadi essere responsabile anche della morte di Lydie Logé, scomparsa da ...