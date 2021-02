PS5 e Xbox Series X/S a confronto in un nuovo video incentrato sulla dissipazione del calore (Di lunedì 15 febbraio 2021) Se pensate di aver visto ogni video analisi che mette a confronto PlayStation 5 e Xbox Series X/S vi sbagliate di grosso. Anziché confrontare potenza o dimensione, il canale Gamers Nexus ha voluto affrontare questa volta il modello di progettazione del sistema di raffreddamento e i percorsi del flusso di aria calda che ciascuna delle due console di nuova generazione ha. Per fare ciò il team ha utilizzato attrezzature per realizzare il metodo "Fotografia di Schlieren" (o Strioscopia), una tecnica che permette di fotografare e catturare la variazione di densità di un fluido. In questo caso, l'aria calda che non possiamo vedere con i nostri occhi e che le due console espellono. Come molti ricorderanno, le soluzioni di dissipazione del calore per Xbox ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 febbraio 2021) Se pensate di aver visto ognianalisi che mette aPlayStation 5 eX/S vi sbagliate di grosso. Anziché confrontare potenza o dimensione, il canale Gamers Nexus ha voluto affrontare questa volta il modello di progettazione del sistema di raffreddamento e i percorsi del flusso di aria calda che ciascuna delle due console di nuova generazione ha. Per fare ciò il team ha utilizzato attrezzature per realizzare il metodo "Fotografia di Schlieren" (o Strioscopia), una tecnica che permette di fotografare e catturare la variazione di densità di un fluido. In questo caso, l'aria calda che non possiamo vedere con i nostri occhi e che le due console espellono. Come molti ricorderanno, le soluzioni didelper...

