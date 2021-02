Primato Inter in classifica in attesa del derby (Di lunedì 15 febbraio 2021) . Campionato frizzante e ricco di colpi di scena, si sogna un finale di stagione all’insegna delle emozioni Sconfitta la Lazio nel secondo dei big match, ed è Primato Inter in classifica merito anche della sconfitta del Milan in casa dello Spezia. Esultano i nerazzurri dunque per il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe Interessarti:: Il Milan deve vincere per mantenere il passo Sarà l’anno del Milan? Primato solitario in classifica dopo 8 anni Milan Inter derby per lo scudetto? Inter è pronta per lo scudetto? Campionato avvincente Parte il campionato di calcio, oggi il fischio d’inizio Tempo di derby in campionato, giornata di big match ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) . Campionato frizzante e ricco di colpi di scena, si sogna un finale di stagione all’insegna delle emozioni Sconfitta la Lazio nel secondo dei big match, ed èinmerito anche della sconfitta del Milan in casa dello Spezia. Esultano i nerazzurri dunque per il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbeessarti:: Il Milan deve vincere per mantenere il passo Sarà l’anno del Milan?solitario indopo 8 anni Milanper lo scudetto?è pronta per lo scudetto? Campionato avvincente Parte il campionato di calcio, oggi il fischio d’inizio Tempo diin campionato, giornata di big match ...

