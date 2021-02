PODCAST – Inter 3 Lazio 1: vittoria e primo posto (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il PODCAST su Inter-Lazio Una bella Inter batte la Lazio 3 a 1 e si porta in vetta alla classifica approfittando del passo falso del Milan in casa dello Spezia e in attesa del derby di settimana prossima. Rete decisa dalle reti di Lukaku (doppietta per lui di cui uno su rigore) e Lautaro Martinez su assist dell’attaccante belga che ha raggiunto quota 300 gol in carriera. Per i biancocelesti gol di Escalante. Ecco il PODCAST di Inter-Nate su Inter-Lazio: LINK DIRETTO: https://linktr.ee/Inter nate L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) IlsuUna bellabatte la3 a 1 e si porta in vetta alla classifica approfittando del passo falso del Milan in casa dello Spezia e in attesa del derby di settimana prossima. Rete decisa dalle reti di Lukaku (doppietta per lui di cui uno su rigore) e Lautaro Martinez su assist dell’attaccante belga che ha raggiunto quota 300 gol in carriera. Per i biancocelesti gol di Escalante. Ecco ildi-Nate su: LINK DIRETTO: https://linktr.ee/nate L'articolo proviene damagazine.

