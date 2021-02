ilmattinodisici : Legge antipropaganda fascista, raccolta firme anche a Palermo - siciliafeed : Legge antipropaganda fascista,raccolta firme anche a Palermo - AnsaSicilia : Legge antipropaganda fascista,raccolta firme anche a Palermo. Si può firmare nelle sedi delle circoscrizioni | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Legge antipropaganda

Agenzia ANSA

Servono 50 mila firme per portare la proposta diin Parlamento.Servono 50 mila firme per portare la proposta diin Parlamento."Chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.Anche il Comune di Castelnovo Monti, in collaborazione con la locale sezione Anpi, aderisce alla raccolta firme per punire chi fa propaganda di fascismo e nazismo e mettere al bando i gadget del vente ...