Lazzari, bestemmia in Inter - Lazio? Procura chiede prova tv (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA - Manuel Lazzari avrebbe bestemmiato durante la partita di campionato di Serie A a San Siro tra Inter e Lazio e il Procuratore federale Giuseppe Chinè ha chiesto la prova tv per il calciatore ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA - Manuelavrebbeto durante la partita di campionato di Serie A a San Siro trae iltore federale Giuseppe Chinè ha chiesto latv per il calciatore ...

ZZiliani : La #Procura FJGC: “Abbiamo consultato il nostro esperto in materia, il perito Gigi #Buffon, e ci ha detto che tratt… - pasqualinipatri : ANSA | Lazzari, la Procura Figc chiede la prova tv per bestemmia - FcInterNewsit : Bestemmia di Lazzari in Inter-Lazio: la Procura Figc chiede la prova tv - sportli26181512 : Lazzari, bestemmia in Inter-#Lazio? Procura chiede prova tv: Il giocatore biancoceleste avrebbe bestemmiato nel sec… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #InterLazio: #Lazzari #bestemmia: chiesta la prova tv -