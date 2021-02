(Di lunedì 15 febbraio 2021) MILANO - Darian, centravanti 19enne della nazionale svizzera U21 di origini serbe, in questa stagione con la maglia del Genoa ha visto il campo solo per 23 minuti, in Coppa Italia. Per questo ...

ale43127805 : @ken_parker67 @DiMarzio Giovane dell’Inter - SCalciomercato : ?? Dopo una sola presenza in coppa italia con il Genoa, il giovane attaccante Darian #Males ???? lascia nuovamente l'… - sportli26181512 : Inter, il giovane Males va al Basilea in prestito: L'attaccante ha giocato la prima parte di stagione al Genoa… - sportli26181512 : Inter, UFFICIALE: una punta va al Basilea: Il giovane attaccante Darian Males lascia il Genoa...… - internewsit : Brustia: «Inter squadra giovane, dobbiamo puntare a grandi risultati» - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter giovane

Ecco il comunicato dei rossoblù: "Siamo entusiasti di annunciare la firma di Darian Males in prestito dall'fino al termine della stagione. Benvenuto, Darian!" . Males indosserà la maglia numero ...... siamo la seconda piùnei top 5 campionati europei, la piùd'Italia'. Sul suo ruolo ... Non avremmo potuto fare le cose die Juve, erano più avanti di noi con i progetti. Abbiamo ...Commenta per primo Il giovane attaccante Darian Males lascia il Genoa e torna in Svizzera. L’inter, proprietaria del suo cartellino, ne ha infatti disposto il prestito al Basilea. soltanto 23 minuti i ...Capuano, intervenuto in diretta su CMIT TV, ha analizzato il momento della Juventus: "Non è mai andata oltre le tre vittorie in fila" ...